Marcelo veta lei dos contratos públicos

O Presidente da República vetou a nova lei de contratação pública, que pretende simplificar os procedimentos nos contratos com fundos europeus, assim como em questões relativas aos fogos florestais e ao setor agroalimentar.

Numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o chefe de Estado explica as razões do veto político.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a simplificação deve implicar mais e melhor fiscalização, pelo que devolve o diploma ao Parlamento com uma mensagem muito clara sobre os pontos que os deputados devem rever.

"Tal simplificação e aperfeiçoamento supõe, no entanto, como contrapartida, uma atenta preocupação com o controlo, mesmo se a posteriori, da legalidade e da regularidade dos contratos, exigido pela transparência administrativa. Concretamente, um mais elaborado tratamento dos efeitos do controlo a posteriori pelo Tribunal de Contas quanto ao adjudicante e ao adjudicatário e da composição e funções da nova comissão independente de acompanhamento e fiscalização", refere Marcelo, numa nota publicada no site da Presidência.



A aprovação da nova lei de contratação pública foi bastante polémica, mas contou com uma ampla maioria, que incluiu o PSD.

Em declarações ao programa "Em Nome da Lei" da Renascença, o presidente do Sindicato dos Magistrados Públicos, António Ventinhas, defendeu que as novas regras de contratação pública são um "risco agravado de corrupção".

[em atualização]