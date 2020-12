Ricardo Mexia espera "aumento de casos" de Covid-19 após Natal e Ano Novo

Veja também:

O presidente da Associação e Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, não tem dúvida: o início do ano vai registar um aumento de casos de Covid-19, mas tudo vai depender da adoção das recomendações por parte das famílias na época festiva que se aproxima.

O Governo anunciou este sábado um abrandamento das restrições no Natal e Ano Novo. O primeiro-ministro admite “puxar o travão de emergência” se a pandemia se agravar até 18 de dezembro.

Em declarações à Renascença, Ricardo Mexia não tem dúvida de que o levantamento de algumas medidas no Natal e Ano Novo vai ter impacto na pandemia.

“A primeira quinzena do ano de 2021 vai assistir a um aumento do número de casos, face ao que se esteja a verificar nas semanas antes. Agora, temos também de dar mais algumas recomendações às pessoas, não basta apelar ao bom senso. Temos de encontrar soluções que reduzam o potencial de disseminação da doença nestas festividades em que previsivelmente as famílias se vão reunir", apela o especialista.