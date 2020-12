Restaurantes abertos até à 01h00 no Natal e Ano Novo

Veja também:

As festas públicas estão proibidas no Ano Novo, mas os restaurantes podem estar abertos até à 01h00 da manhã, anunciou este sábado o primeiro-ministro, António Costa.

No final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, António Costa apresentou um abrandamento das restrições para o período do Natal e Ano Novo.

Na passagem de ano, estão proibidas festas públicas ou abertas ao público, mas os restaurantes podem funcionar na noite de 31 até à 01h00 da manhã. No dia 1 de janeiro, serviço de almoço pode acontecer até às 15h30.

No Natal, os restaurantes podem funcionar: nas noites de 24 e 25 de dezembro, até à 1h00, no dia 26 serviço de almoço até às 15h30.