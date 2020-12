Quatro concelhos da AM Lisboa mantêm recolher às 13h00 nos próximos fins de semana

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) apenas quatro concelhos, Almada, Barreiro, Lisboa e Loures, continuam com “risco muito elevado” de contágio pelo novo coronavírus, mantendo o recolher obrigatório às 13h00 nos dois próximos fins de semana. Oito municípios da AML desceram do nível de “risco muito elevado” para o ‘patamar’ do “risco elevado” - Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira -, de acordo com a lista divulgada hoje após a reunião do Conselho de Ministros que fixou as medidas de combate ao novo coronavírus que irão vigorar a partir de quarta-feira. Assim, como o novo estado de emergência estará em vigor desde as 00h00 de quarta-feira, dia 9 de dezembro, até às 23h59 de dia 23 de dezembro, nos fins de semana de 12 e 13 de dezembro e de 19 e 20 de dezembro na AML o recolher obrigatório a partir das 13h00 apenas será aplicado nos quatro concelhos considerados de “risco muito elevado” de contágio pelo novo coronavírus (Almada, Barreiro, Lisboa e Loures). Nesses quatro municípios também continuará em vigor a obrigatoriedade de encerramento do comércio e da restauração a partir das 13h00 aos fins de semana. São consideradas exceções os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da via pública. Os restaurantes podem permanecer em funcionamento após o horário estabelecido para o encerramento, “desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo ('take-away'), não sendo, neste caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público.





Nos dias úteis, o recolher obrigatório nestes quatro concelhos vigora entre as 23h00 e as 05h00 e os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22h00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22h30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01h00, mas apenas para entregas ao domicílio). Os restantes 14 municípios da AML passam a estar no nível de “risco elevado”, sendo que Amadora, Cascais, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira estavam até agora no nível de “risco muito elevado”. Alcochete, Mafra, Moita, Montijo, Palmela e Sesimbra já estavam no nível de “risco elevado”. Nestes municípios o recolher obrigatório vigora entre as 23h00 e as 05h00 nos sete dias da semana e, tal como nos concelhos de risco mais elevado, os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22h00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22h30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01h00, mas apenas para entregas ao domicílio). Recolher em todos os concelhos da AM Porto Na Área Metropolitana do Porto (AMP), que inclui 17 municípios, nove concelhos desceram do risco "extremamente elevado" para risco “muito elevado”, designadamente Arouca, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Vale de Cambra, Valongo e Vila Nova de Gaia. Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vila do Conde mantêm-se no risco "extremamente elevado". Nos 17 municípios da AMP mantém-se, assim, o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 13:00 e as 05:00, e a generalidade dos estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos de restauração também terão de encerrar a essa hora (os restaurantes poderão continuar a funcionar após as 13h00 apenas para ‘take-away’ ou entregas ao domicílio).