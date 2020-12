Plano de vacinação. Coordenador garante que não há exclusões, apenas “uma ordenação por prioridades”

Veja também:

Todos os portugueses que o queiram poderão ser vacinados contra a Covid-19 ao longo do próximo ano. A promessa foi deixada à Renascença pelo coordenador do grupo de trabalho para a vacinação.

“Não há exclusão de ninguém. O que há é uma ordenação por prioridades. Portanto, todas as pessoas vão se vacinadas”, assegurou Francisco Ramos.

Em relação à polémica de que os doentes com cancro e os diabéticos, com menos de 50 anos, não fazem parte da lista de prioritários da primeira e segunda fase do plano de vacinação, o coordenador disse que “não vão estar no fim da lista. Terão oportunidade de ser vacinados, mas não estão incluídos no primeiro grupo que foi definido como prioritário.”

Francisco Ramos deixa uma garantia: “Todos os portugueses que desejem serão vacinados ao longo de 2021.”

O coordenador do grupo de trabalho para a vacinação contra a Covid-19 não quis comentar a notícia de que uma das farmacêuticas fornecedoras da vacina, a Pfizer, não está em condições de colocar no mercado todas as doses que tinha prometido, por não ter conhecimento oficial dessa informação.

A vacinação vai arrancar em janeiro e abrange, numa primeira fase, 950 mil pessoas. Os idosos sem patologias estão incluídos na segunda fase, que deverá arrancar em março.