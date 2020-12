Bombeiros de Lamego infetados instruídos a não revelar contactos

Veja também:

Dois elementos da corporação de Bombeiros Voluntários de Lamego infetados com Covid-19 foram instruídos pela direção a não revelarem os contactos pessoais às autoridades de saúde, disse o subchefe Nuno Moreira.

O voluntário acusa a direção de manter aquela corporação do distrito de Viseu a funcionar "normalmente", colocando em risco "a saúde dos bombeiros, dos seus familiares e da própria população", ao alegadamente não cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde.

Contactado pela Lusa, o subchefe Nuno Moreira acrescentou, ainda, que ao confrontar o presidente da associação humanitária que detém a corporação de bombeiros, este "chamou as autoridades" policiais para o colocar "fora do quartel" e apresentou queixa na PSP de Lamego, onde o bombeiro também se encontrava para prestar declarações depois de ter sido identificado no quartel.

O voluntário garantiu também que apesar de existirem dois casos confirmados de Covid-19 entre os bombeiros da corporação "não foram feitos quaisquer testes" aos restantes elementos do quartel, "nem qualquer desinfeção" dos espaços ou tomadas precauções para "evitar contactos com pessoas".

A agência Lusa tentou ouvir o comandante da corporação de Voluntários de Lamego sobre este caso, mas, num primeiro contacto, Nuno Carvalho respondeu que estava numa reunião e não podia falar, remetendo a conversa para mais tarde.

As tentativas de contacto telefónico subsequentes com Nuno Carvalho, por voz e SMS, resultaram infrutíferas.