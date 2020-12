Um Trump “cruel e traiçoeiro”. Sobrinha diz que tio devia ser preso

A sobrinha do Presidente cessante dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, disse que o tio é “criminoso, cruel e traiçoeiro”, por isso, deveria enfrentar a justiça norte-americana, depois de todos os escândalos que o envolveram durante os quatro anos de mandato.

Mary Trump, que é psicóloga e uma crítica acérrima do ainda chefe de Estado americano, rejeita a ideia de que julgar Donald Trump possa vir adensar a divisões políticas da nação, disse numa entrevista à Associated Press (AP), citada pelo jornal “Independent”.

Caso contrário “apenas vamos deixar-nos abertos para alguém que, acredite-se ou não, é pior do que ele”, defendeu.

“É francamente insultuoso que digam sucessivamente à população norte-americana que consegue lidar com isso e que tem de seguir em frente”, disse Mary Trump, defendendo que “se há alguém deve ser processado”, é Donald Trump.

Na opinião da autora, os Estados Unidos “estão a olhar para o barril de uma explosão de desordem psicológica” por causa do “trauma de viver num país no qual a pandemia foi mal gerida”.



Questionado sobre se os comentários proferidos por Mary, um porta-voz da recandidatura de Trump à Casa Branca respondeu: “Ela mencionou que tem um livro para vender?”

Mary Trump, filha do irmão mais velho do chefe de Estado norte-americano, Fred Jr., anunciou esta semana que está a escrever um livro que será uma continuação da obra “Demasiado Nunca é Demais, Como a Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo”.

O novo livro – “Ajuste de Contas” – deve sair no verão do próximo ano.

Trump deve abandonar a Casa Branca no final de janeiro, depois da posse do Presidente eleito, o democrata Joe Biden, agendada para o dia 20 do primeiro mês de 2021.