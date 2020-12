Mark Cavendish reforça Deceuninck-QuickStep em 2021

O ciclista britânico Mark Cavendish vai ser reforço da equipa Deceuninck-QuickStep em 2021, conforme foi anunciando este sábado.

É um regresso à equipa que Cavendish, de 35 anos, que agora estava na Bahrain McLaren, representou entre as temporadas 2013 e 2015.

“Não consigo expressar o quanto estou feliz por me juntar à Deceuninck-QuickStep. Nunca escondi o meu afeto pela equipa e para mim é um genuíno sentimento de regresso a casa”, disse o britânico.

Cavendish elogiou o “incrível” grupo de ciclistas da equipa, entre os quais o português João Almeida, lembrando os períodos de sucesso que viveu ao serviço da equipa belga.

“Mesmo com uma temporada difícil e com muitas interrupções, a equipa demonstrou a sua força e união”, frisou.

O diretor da equipa Patrick Lefevere está feliz por contar com o antigo campeão do mundo no seu grupo.

“Nós e o Mark partilhámos muitas memórias bonitas e temos uma história em conjunto. Estamos felizes com o seu regresso à nossa família, ele é um líder e vai trazer muita experiência que pode partilhar com os mais jovens”, concluiu.

Desde 2007, ano em que se tornou profissional, Mark Cavendish conseguiu cerca de 150 vitórias, 48 das quais nas grandes voltas.