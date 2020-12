João Pedro Sousa admite que a vitória teria ficado bem ao Sporting

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considera que o empate é um justo prémio para os seus jogadores, no entanto, também reconhece que, se o Sporting tivesse vencido, o resultado aceitar-se-ia.

Em declarações à Sport TV, no final da partida da nona jornada do campeonato, João Pedro Sousa admitiu que "foi um jogo extremamente complicado".

"Na primeira parte, fomos obrigados a defender. O Sporting dominou o jogo, mas estivemos muito bem, o Sporting teve poucas oportunidades. Na segunda parte, tivemos mais dificuldades. Depois, restou-nos um bocadinho de alma e coração, o resultado ficou sempre em aberto e, numa bola parada, conseguimos empatar o jogo. Os meus jogadores mereceram o empate, mas se não tivéssemos feito o empate também reconheceria que a vitória ficava bem ao Sporting", admitiu o técnico famalicense.

Apesar do empate frente ao líder do campeonato, João Pedro Sousa avisou que o trabalho não está feito: "Temos de ter os pés bem assentes no chão e ter consciência de que ainda temos muito de crescer para sermos mais competitivos."

No final da primeira parte, houve empurrões entre jogadores de ambas as equipas e, logo após o apito final, instalou-se a confusão. O treinador do Famalicão não escondeu vergonha própria e alheia pelo que se passou.

"Os jogadores têm de ter mais juízo, os treinadores têm de ter muito mais juízo, os dirigentes têm de ter muito, muito mais juízo. Se queremos vender este produto que é o futebol português, não se podem repetir situações destas. Fomos todos muito malcriados, fomos nós, foram eles. Foi uma vergonha", assumiu.