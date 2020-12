O Manchester City venceu o Fullham, por 2-0, em partida da jornada 11 da Premier League.

Os golos foram apontados por Sterling e De Bruyne.

Três portugueses foram titulares: Rúben Dias e João Cancelo, pelo City, Ivan Cavaleiro, pelos visitantes.

Com este triunfo, o Manchester City passa a somar 18 pontos, a três do Tottenham e Liverpool (mas ambos com menos um jogo). Já o Fulham mantém sete pontos.