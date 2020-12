Fórmula 1. Bottas sai na frente

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) garante a “pole position” no (primeiro) Grande Prémio de Fórmula 1 de Sakhir, no Bahrein.

Bottas fez a melhor volta em 53,377 segundos, a volta mais rápida de sempre no campeonato de Fórmula 1 em 71 edições.

No segundo lugar vai partir o estreante George Russell, que substitui o campeão Lewis Hamilton, infetado com Covid-19, e assim garante a 12.ª primeira linha do ano.

Verstappen e Leclerc ficaram nos lugares seguintes.

A prova deste domingo tem início marcado para as 17h10.