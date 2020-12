"Novelas são na televisão". Jesus desvaloriza dificuldades em contratar Lucas Veríssimo

Jorge Jesus não estranha as dificuldades que o Benfica tem tido para contratar Lucas Veríssimo ao Santos. Para o treinador, falhar alvos faz parte da vida de qualquer clube no mercado de transferências.

O central brasileiro é o segundo alvo falhado pelo Benfica, esta época, depois de Cavani, que tanto tempo esteve entre o desemprego e a Luz e acabou por rumar ao Manchester United. Contudo, Jorge Jesus descarta que qualquer um dos casos pode ser apelidado de "novela".

"Nunca senti que houvesse novela nenhuma com o Cavani, como nunca senti que haja alguma novela com o Lucas ou outro jogador. As novelas são na televisão. Todos os clubes que estão no mercado para contratar jogadores conseguem uns e não conseguem outros, uns demoram mais tempo e outros menos tempo. Consegue, consegue. Não consegue, não consegue. Segue para outro", afirmou o técnico encarnado.