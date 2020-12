Jorge Jesus conta com Taarabt e admite poupar Pizzi, Everton e Vertonghen

Jorge Jesus conta com Adel Taarabt, que já teve alta médica, depois de ter testado positivo à Covid-19, para a receção do Benfica ao Paços de Ferreira, a contar para a nona jornada do campeonato.

"O Adel vai treinar e, se der indicações de que está bem fisicamente, porque clinicamente já passaram os dez dias para ter alta, estará na convocatória", assegurou o técnico, em conferência de imprensa.

Por outro lado, Jesus admitiu que poderá fazer descansar três jogadores.

"Não privilegio muito mudar jogadores, mas temos de ter algum cuidado com o Pizzi, que juntamente com o Vertonghen e o Everton são os jogadores que têm jogado mais jogos sucessivos", reconheceu.

Elogios ao Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira "está a fazer um bom campeonato", conforme demonstra a posição que ocupa na tabela: é quinto classificado e "até tem menos golos sofridos que o Benfica". Por outro lado, é, também, a equipa que mais faltas tem feito, "um problema para a equipa de arbitragem" e que, na opinião de Jorge Jesus, não retira valor às ideias de Pepa:

"O Paços de Ferreira tem um jogo positivo. As equipas que têm ideias positivas normalmente ganham mais jogos, por isso eles estão em quinto. Vai ser um jogo difícil contra um adversário moralizado com ideia de jogo perfeita. Sabemos também o nosso valor e queremos estar a um nível mais alto que o Paços, para que a equipa posso conquistar os nossos objetivos: a vitória, que nos traz os três pontos."



O Benfica recebe o Paços de Ferreira no domingo, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.