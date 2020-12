Jorge Jesus: "Antes só havia quatro momentos de jogo, mas eu fiz crer ao mundo que há cinco"

Jorge Jesus gosta de colher os louros de alguns dos grandes marcos evolutivos do futebol, como os bloqueios adaptados do basquetebol ou a marcação à zona. Este sábado, chamou a si a responsabilidade pela adoção da bola parada como o quinto momento de jogo.

"O futebol tem cinco momentos. Antes só tinha quatro, mas eu fiz crer a todo o mundo que tem cinco. Agora já dizem que tem cinco. Se analisarmos do ponto de vista técnico-tático e se analisarmos os cinco momentos de jogo, o mais difícil é o ataque posicional. A organização defensiva é dos momentos de jogo em que o treinador tem mais influência. Mas uma equipa que tenha boa organização defensiva só não chega. Todos os momentos de jogo são importantes, mas há umas mais difíceis de trabalhar do que outras", admitiu o treinador do Benfica.



Todos os momentos de jogo preocupam Jorge Jesus, no entanto, o treinador admite que, nesta fase, dá maior atenção à transição defensiva.

"No último jogo [Lech Poznan], já não sofremos golos, o que é importante, mas também temos de ter em conta quem era o adversário. Agora só há tempo para recuperar as equipas. É isso que o Benfica faz. Não há tempo para trabalhar momentos de jogo", lamentou.



Golos de Darwin dependem dos treinadores adversários

O confronto com o Lech Poznan representou, também, mais um golo para Darwin Núñez, que tem estado de pé quente na Liga Europa, com cinco golos em quatro jogos. Números bem distintos dos que regista no campeonato: apenas um golo em sete partidas.

Para Jorge Jesus, essa diferença de rendimento goleador de Darwin tem menos a ver com o jogador e mais haver com os treinadores da I Liga.

"Os treinadores que estão no campeonato português são mais evoluídos que os que estão na Liga Eurpa e têm mais conhecimento para poderem anular o Darwin e outros jogadores do Benfica", sustentou.