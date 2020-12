Vila Nova de Famalicão. Ciclo de Concertos de Natal para assistir "online"

Levar a magia da quadra natalícia até à casa de todos os famalicenses, e não só, é o objetivo da autarquia de Vila Nova de Famalicão, ao promover um ciclo de Concertos de Natal, com um total de oito espetáculos transmitidos em direto nas redes sociais do município.



O primeiro concerto intitulado “Natal Português” acontece já esta sexta-feira, dia 4, às 19h00, e é protagonizado pela fadista famalicense Patrícia Costa.

Carlos Guilherme, um dos maiores tenores portugueses da atualidade, e a conceituada fadista Teresa Tapadas, acompanhados ao piano por Pedro Vieira de Almeida, atuam domingo às 11h00. Juntos vão interpretar peças sacras, portuguesas e tradicionais de Natal.

Para o segundo fim-de-semana de dezembro estão agendados dois concertos. O primeiro, acontece sexta, dia 11, às 19h30, e será dedicado aos clássicos de Natal, numa viagem que promete percorrer os mais belos temas populares natalícios do cancioneiro português.

Já no sábado, dia 12, às 11h00, o galego Ariel Ninas e os portugueses Catarina Moura e César Prata executam o espetáculo “Do Natal aos Reis”, um concerto temático sobre canções tradicionais da Galiza e Portugal, alusivas às celebrações de Natal e das Janeiras.

Dia 18, sexta-feira, pelas 19h00, há concerto Famart Ensemble, com João Tomás Abreu e Ana Castro na viola, Luís Cruz no violoncelo e Miguel Rocha e Tiago Silva no Violino.

No dia seguinte, dia 19, às 11h00, há “Christmas on Broadway”, um convite aos espetadores para mergulharem na atmosfera mágica da quadra natalícia, através das canções da Broadway.

O Ciclo de Concertos de Natal prossegue no dia 20, domingo, às 11h00, com um concerto protagonizado por jovens músicos profissionais provenientes da Arteduca - Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão, num programa eclético que percorrerá diferentes estilos musicais.

A iniciativa termina no dia 27, às 11h00, com um concerto a cargo do Grupo Etnográfico Rusga de Joane e com a interpretação de temas do cancioneiro popular minhoto e da região.

Todos os concertos vão ter lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão e não vão contar com a presença de público, por recomendação das autoridades de saúde.

Os concertos serão transmitidos em direto nas páginas de Facebook do Município de Famalicão, e do projeto Famalicão Comunitário.