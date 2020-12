“Nadir Afonso, entre o local e o global” celebra centenário do artista

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MCNA), em Chaves, acolhe, a partir desta sexta-feira, a exposição “Nadir Afonso, entre o local e o global” na comemoração do Centenário de Nascimento do artista e mestre Flaviense.

Com curadoria de Maria do Mar Fazenda, a exposição tem como guião um artigo que Nadir escreveu, em 2007, para o Jornal de Letras, Artes e Ideias, “Local e universal”, cujo título inspirou o programa comemorativo.

Segundo a nota enviada à Renascença, “este primeiro momento expositivo contempla duas linhas temporais, propondo um olhar retrospetivo sobre a arte de Nadir, com a apresentação de uma cronologia da vida e obra do Mestre e uma seleção de obras pertencentes ao património artístico municipal e ao espólio em depósito no MACNA, por protocolo com a Fundação Nadir Afonso”.