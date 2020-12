Tony. "Antunes está preparadíssimo para ser titular"

A última vez foi em 2012/13 ao serviço do Paços de Ferreira, antes de Antunes sair para o estrangeiro. Com o freamundense, na defensiva dos castores, alinhava Tony.

Antunes, de 33 anos, assumirá em Famalicão o lugar de Nuno Mendes, que falha o jogo por lesão . O que constituirá um regresso à titularidade no campeonato oito anos depois. Desta feita com a camisola leonina.

Em declarações a Bola Branca, o atual treinador adjunto da seleção dos Camarões assegura que o ex-colega está apto para render e cumprir de leão ao peito.

"Acumulou muita experiência, está habituado à alta competição, com o equilíbrio dos 33 anos, para poder representar o Sporting. Está preparado, preparadíssimo", garante Tony, que vê no regresso de Antunes ao nosso futebol um "piscar de olho", igualmente, ao selecionador Fernando Santos.

"Tem ambições de voltar a representar Portugal. Está em casa, mais perto. E jogar no Sporting não é um prémio, mas sim a consequência" da carreira que fez, conclui Tony, de 39 anos.

Aboubakar e mais dez

O adjunto dos Camarões, cuja equipa técnica é comandada por Toni Conceição, revela, por outro lado, sua satisfação pela "aventura africana".

A seleção do guarda-redes do Ajax, Onana, ou do ex-avançado do FC Porto Aboubakar lidera o apuramento para a Taça das Nações Africanas e tem, desde já, os olhos postos no Mundial do Qatar.

"A CAN jogar-se-á nos Camarões. Segue-se o Campeonato do Mundo. É o sonho de qualquer treinador trabalhar com os melhores atletas e estar nas melhores competições. Trata-se de uma enorme responsabilidade. Temos tido elogios dos próprios jogadores e dos dirigentes", adianta Tony, em Bola Branca, destacando o regresso à melhor forma de de um "velho conhecido" do futebol luso.

"O Aboubakar está num grande momento de forma. Fez dois golos no primeiro jogo e um no segundo, com Moçambique. Faltava-lhe confiança, que alguém apostasse nele e lhe desse minutos. No Porto as exigências, no momento, eram grandes. talvez por isso não tenha tido tantas oportunidades. [Agora] Está a crescer na seleção e é um jogador com quem contamos muito. É o nosso capitão. [Isto tudo] Fruto da sua humildade e trabalho", finaliza.