Rúben Amorim precavido para "Famalicão perigoso"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, destaca a dificuldade do jogo em Famalicão, uma equipa "perigosa" face à qualidade e juventude da formação orientada por João Pedro Sousa. Em conferência de imprensa, o técnico aponta à vitória em casa do clube minhoto.

"Fizeram uma grande equipa no ano passado, têm jovens jogadores com muito talento e nós, no Sporting, conhecemos alguns. São jogadores referenciados. Faz parte do projeto do Famalicão. Não deixa de ser uma excelente equipa, com um excelente treinador que acaba de renovar contrato. É uma equipa jovem, com talento, que vai jogar motivada contra o primeiro classificado e com pouca responsabilidade", começa por dizer.

A chave para o triunfo será "não dar muita liberdade ao Famalicão", e Amorim diz que uma má exibição dos leões não será suficiente para conseguir a vitória.

"Não podemos dar muita liberdade, vai depender muito da forma como encararmos este jogo, e vamos encará-lo com máximo empenho e intensidade. Queremos deixar os jogadores do Famalicão desconfortáveis. É um jogo perigoso. As equipas vão começando a olhar, cada vez mais, para nós de outra forma. Ainda não podemos relaxar por ter a capacidade de jogar mal e ganhar. Por vezes, já aconteceu, mas somos uma equipa que tem que jogar muito bem para vencer", atira.

O Sporting perdeu os dois jogos da época passada contra o Famalicão, ainda sem Rúben Amorim no comando técnico, que diz que os clubes vivem momentos diferentes em 2020/2021.

"Estamos em momentos diferentes. O futebol é assim. Se, no ano passado, o Famalicão esteve melhor nos confrontos, este ano queremos mudar essa história. Esperamos começar amanhã, com uma vitória, para na segunda volta fazer ao Famalicão o que o Famalicão fez ao Sporting", diz.