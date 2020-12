Noite sem estrelas

A Liga Europa trouxe-nos na noite de ontem 24 jogos sem grandes motivos de interesse tendo-se registado, do nosso ponto de vista, apenas uma surpresa, aquela que se registou na Hungria onde o Leicester sucumbiu perante o Zorya num desafio para o qual partiu como incontestável favorito. De resto, poucos resultados fugiram à normalidade, inclusive as vitórias do Sporting de Braga em Atenas e do Sport Lisboa e Benfica no estádio da Luz em Lisboa.



Bracarenses e lisboetas obtiveram quatro golos cada, e mercê das vitórias inequívocas alcançadas garantiram de imediato à fase a eliminar da Liga Europa, sendo os jogos da jornada final, a disputar na próxima semana, mero cumprimento de calendário.

No estádio da Luz, o Benfica nem precisou de realizar uma exibição de alta qualidade.

Ao golo de vantagem com que chegou ao intervalo, o Benfica apenas tivera antes uma outra oportunidade, e nada mais.

No segundo tempo, em dois minutos, os comandados de Jorge Jesus passaram a navegar no mar da tranquilidade, e a história do jogo só não ficou aí encerrada porque um quarto golo acabaria por fechar contas de um jogo sem pontinha de emoção.

Na Grécia, o Sporting de Braga começou a construir cedo a vitória robusta a que chegou no final, fazendo dois golos no curto espaço de dez minutos, e aí afastando todas as dúvidas que antes pudessem existir de que teríamos equilíbrio durante a maior parte do tempo.

Benfica e Braga podem agora virar-se para o nosso campeonato, onde a exigência é maior, embora a jornada que se segue não envolva riscos de maior para todos os uefeiros.

Fora desse lote, o Sporting joga em Famalicão e nesse caso, sim, adivinham-se dificuldades para o actual líder da classificação geral.