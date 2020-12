Sérgio Conceição queixa-se de ser mal interpretado

Sérgio Conceição considera que "um dos passatempos que dá mais prazer das pessoas é interpretar mal" as suas palavras.

O treinador do FC Porto foi questionado sobre as palavras de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, que disse que a sua equipa ia defender com todos.

Os dragões tiveram um comportamento mais defensivo diante do Manchester City e no final respondeu às críticas de Guardiola e de alguns jogadores dos ingleses que acusaram o Porto de ter tido um comportamento ultradefensivo.