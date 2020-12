Sérgio Conceição espera que Tondela continue acertar nos postes

"É verdade que o Tondela não marcou muitos golos, mas é das equipas, a par do FC Porto, que tem mais bolas nos ferros. Isso, por si só, quer dizer que tem tido alguma falta de sorte e eu espero que continue amanhã [sábado]", deseja o treinador, em relação aos beirões.

O treinador portista responde com as bolas que a equipa de Pako Ayestarán acertou na trave e nos postes.

Sérgio Conceição recorre a uma estatística para desvalorizar outra. O Tondela, próximo adversário do FC Porto, marcou, apenas, seis golos nas primeiras oito jornadas do campeonato.

Treinador do Tondela está ciente da dificuldade do(...)

Sérgio espera uma equipa a jogar aquilo que considera ser futebol "positivo". "O Tondela gosta de jogar e teremos de ser uma boa equipa para ganhar", sublinha.

Corona em dúvida

Pako Ayestarán tem utilizado, preferencialmente, um sistema com três centrais, mas o treinador do FC Porto aguarda para saber qual será o 11 inicial do adversário para perceber que dinâmicas irá desenvolver.

Em relação às suas escolhas, Sérgio revela que vai convocar Jesús Corona, mas ainda não sabe se o mexicano, que saiu lesionado do jogo com o Manchester City, estará disponível para o jogo.