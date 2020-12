Felipe Anderson doa bens alimentares a associação no Porto

Felipe Anderson, avançado do FC Porto, organizou uma ação solidária junto da associação “O Coração da Cidade”, no Porto. O jogador doou bens alimentares à conhecida instituição portuense, reforçando a "vertente solidária que tem norteado a sua carreira".

"A ação decorreu em parceria com a Conquest, a empresa que faz a gestão de carreira do atleta brasileiro, e com a colaboração do FC Porto. Os bens alimentares, que foram entregues esta sexta-feira, foram adquiridos pelo atleta com o fim de serem doados ao “Coração da Cidade”, sendo que empresas como a Cerealis, Super Bock Group e a Fabrica de Conservas A Poveira deram apoio à ideia do jogador juntando-se a esta iniciativa", pode ler-se no comunicado do clube.

“É um pequeno gesto para um bem maior. Se todos tivermos pequenos gestos, poderemos fazer uma diferença grande na vida de muitas pessoas”, afirmou Felipe Anderson, em declarações aos meios do clube.



Esta é a primeira iniciativa de Felipe Anderson no Porto, onde chegou no último mês de outubro, mas o jogador realiza, com frequência, ações semelhantes.



Em Brasília, de onde é natural, realiza doações nas seis unidades do Instituto Filhos do Brasil; em Roma, onde jogou pela Lazio, colabora com a associação Il Viallaggio SP.SPE; e em Londres, onde representou o West Ham, fez o mesmo com a associação Football Beyond Borders.