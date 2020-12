Parlamento aprova renovação do estado de emergência "para termos Natal em família"

O Parlamento dá "luz verde" ao decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que renova a emergência até 23 de dezembro e abre portas a um prolongamento até 7 janeiro, de forma a abranger a quadra festiva do Natal e Ano Novo.

O ministro da Administração Interna defende que é importante não baixar a guarda nas próximas semanas "para criarmos condições para termos um Natal em família, para viver o Natal com precaução, defesa da saúde coletiva e criar condições para que o novo ano, iniciado com a esperança da vacina, permita consolidar estes resultados e abrir o caminho para a normalidade”.

O primeiro-ministro, António Costa, marcou presença na sessão, mas a intervenção ficou a cargo de Eduardo Cabrita.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma declaração ao país, esta sexta-feira, pelas 20h00.

Este é o sexto diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 9 e 23 de dezembro.

Uma posterior renovação por mais 15 dias que abranja o período do Natal e a passagem de ano vigorará de 24 de dezembro até 7 de janeiro.

O Governo anuncia no sábado quais serão as medidas para as próximas semanas e quais serão as restrições durante as celebrações do Natal.

Portugal regista mais 79 mortes e novo aumento diários de casos (4.935) de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). É o maior número de infeções da última semana.



O plano de vacinação contra a Covid-19 foi apresentado na quinta-feira. Cerca de 950 mil portugueses começam a ser vacinados em janeiro. Idosos em lares e funcionários, pessoas com 50 ou mais anos com patologias graves e profissionais de saúde estão no primeiro grupo prioritário.

A vacinação contra a covid-19 vai ser assegurada prioritariamente por cerca de 40 mil enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avançou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, adiantando que se for necessário serão reforçados estes recursos.



“Temos cerca de 40 mil enfermeiros no SNS e são eles que prioritariamente vão vacinar. Obviamente que se for necessário reforço serão reforçados estes meios”, afirmou António Lacerda Sales aos jornalistas, no final de duas visitas a duas unidades de saúde, em Matosinhos, no Porto.