O legado e os herdeiros de Sá Carneiro, "um cometa no nosso céu político"

Alexandre Poço tinha “15, 16 anos” quando ouviu falar, pela primeira vez, de Francisco Sá Carneiro. O atual líder da Juventude Social Democrata (JSD) tinha começado a interessar-se por “temas relacionados com a política e os partidos”. Daí a tropeçar no nome e ideias do fundador do Partido Popular Democrático (PPD), hoje Partido Social Democrata (PSD), foi um pequeno passo. “Assim que se procura saber mais sobre o PSD, o que é o PSD, o que pensa o PSD para o nosso país, qual a sua história, a figura de Francisco Sá Carneiro é incontornável”, conta.

Na época, o jovem social-democrata ficou impressionado pelo papel que Sá Carneiro desempenhou na luta pela democracia, a “coragem” do político, “a ousadia de ser uma voz num Portugal cinzento, num Portugal amordaçado.” “Os seus anos, ainda na Assembleia Nacional, enquanto deputado da Ala Liberal que se destacava pela luta, pela democratização do país, pela concessão de direitos políticos, pela amnistia aos presos políticos e por ter renunciado ao seu mandato, quando percebeu que o regime anterior não era reformável”, conta à Renascença.

O dirigente da JSD tem 28 anos. Francisco Sá Carneiro, ex-primeiro-ministro pela coligação Aliança Democrática (AD), morreu precisamente há 40 anos, a 4 de dezembro de 1980. Alexandre Poço conhece Sá Carneiro apenas no papel – por via dos seus escritos e intervenções em plenário.

João Bosco Mota Amaral, presidente honorário do PSD/Açores e um dos “históricos” da Ala Liberal, tem outro tipo de experiência. O social-democrata esteve ao lado de Sá Carneiro no Parlamento, antes da queda do Estado Novo; e os dois colaboraram na revisão constitucional de 1970. “Fiquei com uma ótima impressão dele. Uma pessoa excelente, muito empenhada nas suas tarefas, com um fundo humano de primeiríssima qualidade”. Quando, após o 25 de Abril, Sá Carneiro lançou a ideia de um novo partido político, “alistei-me imediatamente nas suas hostes para arrancar com o projeto aqui também nos Açores”, conta Mota Amaral.

José Ribeiro e Castro, histórico do CDS que foi secretário de Estado Adjunto do Vice-Primeiro-Ministro Diogo Freitas do Amaral, nos governos da Aliança Democrática (AD), recorda Sá Carneiro como “uma pessoa calma, cordata nada a ver com a ideia de pessoa conflituosa que se projetou na política interna do PSD”. “Foi um primeiro-ministro excecional, com uma grande capacidade de delegação”, diz.

Já Maria João Sande Lemos tem outro tipo de memória: pessoal. A amiga pessoal de Sá Carneiro e colega de trincheiras políticas após o nascimento do PPD recorda “uma pessoa encantadora, um bom conversador, inteligente”. “Como político era absolutamente excecional. Era verdadeiro, era incapaz de uma mentira, era um social-democrata. Tinha o interesse das pessoas vulgares acima de tudo. E, portanto, ele foi um cometa no nosso céu político. Foi uma grande perda para Portugal, para a democracia e para o PSD, claro. E para todos nós um grande desgosto”, afirma.

As circunstâncias nebulosas e romanescas do seu desaparecimento são conhecidas da larga maioria dos portugueses: o avião Cessna em que seguia para o Porto, juntamente com Snu Abecassis, a sua companheira, Álvaro Amaro, ministro da Defesa, e a respetiva esposa, um assessor e os dois pilotos, despenhou-se sobre bairro das Fontainhas, em Camarate, pouco depois de ter descolado.

Nas últimas décadas, houve farta discussão sobre a tragédia, foram escritas dezenas de livros com diferentes teorias. Mas, de acordo com o relatório final da 10.ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia do Camarate, concluída em 2015, o acidente teve “origem criminosa”. Por outras palavras: foi um atentado.