“Todos já sonhámos com um mundo digital, mas falta o toque humano”, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa felicitou esta sexta-feira os organizadores do Web Summit pelo facto de terem conseguido organizar um evento totalmente digital, mas lamentou as razões que levaram a isso.

No discurso com que se encerrou a edição deste ano do evento tecnológico, o Presidente sublinhou a importância do toque humano.

“Todos já sonhámos, pelo menos uma vez nas nossas vidas, com um mundo totalmente digital. Um Web Summit totalmente digital”, começou por dizer Marcelo.

“Estamos quase lá, mas pelas piores razões, a pandemia”, continuo, antes de recordar que “precisamos do toque humano, é crucial para as nossas vidas, por isso regressaremos para o ano em carne e osso, num mundo pós-pandémico, em Lisboa, a gozar os dias e as noites”.

Marcelo felicitou Paddy Cosgrave, o criador do Web Summit, pela sua iniciativa e incentivou-o a não desistir, prometendo marcar presença na edição de 2021.

O Web Summit, sublinhou, é importante para todos. “Para aqueles que vêm apresentar as suas ideias, à procura de apoio; para aqueles que vêm em busca de oportunidades de negócio; para aqueles que estão a escutar e a aprender e para aqueles que vêm só para se divertir”.

O Presidente terminou o seu discurso com um apelo à unidade, ao diálogo e ao multilateralismo, que a pandemia demonstrou serem mais necessários do que nunca.

“O mundo está a regressar ao multilateralismo, porque é razoável. A pandemia mostrou que nenhuma potência pode lidar com este assunto sozinha, é impossível. Temos de trabalhar juntos e com as organizações internacionais.”

“É por isso que este Web Summit especial digital é tão importante. Porque o mundo está a mudar e para o ano estaremos cá em Lisboa, novamente, a falar sobre as alterações climáticas, a revolução digital, solidariedade, multilateralismo, cooperação global e de comércio livre por um mundo melhor. Isso são boas notícias", concluiu o Presidente.

104 mil espetadores de 168 países

A cimeira, que voltou a realizar-se em Lisboa, embora virtualmente, durou três dias e por lá passaram mais de 104 mil espetadores.

Os participantes sintonizaram-se a partir de 168 países para assistir a mais de seiscentas conferências, proferidas por perto de 1.140 oradores.

Fundado em 2009, na Irlanda, o Web Summit mudou-se para Lisboa em 2016 e esta sexta-feira chega ao fim a quinta edição consecutiva em Portugal.

Esta semana foi anunciado que nos próximos anos o evento vai realizar-se também noutros continentes, mas Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, já garantiu que Lisboa tem a exclusividade na Europa.