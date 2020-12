Prémio Pessoa 2020 adiado para o próximo ano devido à pandemia

A atribuição do Prémio Pessoa 2020, prevista para o próximo dia 11, foi adiada para o próximo ano, pela necessidade de transferir para nova data a reunião do júri, devido ao riscos da pandemia, anunciaram os organizadores.

Assim, a 34.ª edição do Prémio Pessoa acontecerá em 2021, mantendo-se válidas as candidaturas já recebidas.

A reunião do júri do Prémio Pessoa 2020 e posterior anúncio do vencedor acontecerão em data ainda a definir, no primeiro trimestre do próximo ano, segundo o comunicado da organização, hoje divulgado.

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos e visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

No ano passado, o Prémio Pessoa distinguiu o ator, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, pela sua “carreira de excecional projeção dentro e fora do país”, mas também em reconhecimento do seu “contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas”, segundo a justificação do júri.

Com esta escolha, Tiago Rodrigues tornou-se o 33.º Prémio Pessoa e o segundo mais novo de sempre, depois da investigadora Maria Manuel Mota, Prémio Pessoa de 2013.

Entre os vários galardoados com este prémio, desde que foi instituído, em 1987, contam-se personalidades como José Mattoso, António Ramos Rosa, Maria João Pires, Menez, António e Hanna Damásio, Herberto Helder (que o recusou), Vasco Graça Moura, João Lobo Antunes, José Cardoso Pires, Eduardo Souto Moura, João Bénard da Costa, Sobrinho Simões, Mário Cláudio, Luís Miguel Cintra, Maria do Carmo Fonseca, Eduardo Lourenço, Maria Manuel Mota, Richard Zenith, Manuel Aires Mateus, Rui Chafes e Frederico Lourenço.