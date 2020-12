Neve corta estradas na Serra da Estrela e em Viseu

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão, nesta manhã de sexta-feira, encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Às 9h20, apenas se encontrava transitável o troço Covilhã/Piornos.

A circulação estava proibida nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Sabugueiro, Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas Covilhã, não havendo previsões quanto à reabertura.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê nesta sexta-feira "aguaceiros, sendo de neve acima de 1.400/1.600 metros no Norte e Centro, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros".

Viseu. EN2 e EN321 cortadas

As Estradas Nacionais (EN) 2 e 321 encontram-se cortadas devido à queda de neve registada durante a madrugada, no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, a EN 321 está cortada entre Castro Daire e Cinfães, na zona da serra do Montemuro, e a EN2 entre Castro Daire e Lamego, em Bigorne, que “são os pontos mais altos”.

“Os limpa-neves estão a trabalhar desde as seis da manhã. Há situações esporádicas de carros que não conseguem andar, mas depois, quando passam os limpa-neves, circulam normalmente”, explicou.

A mesma fonte referiu que também nevou noutros concelhos do norte do distrito, como Penedono, Moimenta da Beira, Tabuaço, Tarouca e Resende, mas “não há estradas cortadas”.

Por causa da tempestade “Dora”, que chegou a Portugal na quinta-feira à noite e se vai intensificar ao longo desta sexta-feira, a Proteção Civil intensificou os avisos para o mau tempo e enviou SMS preventivos para todos os telemóveis que se encontrem nos sete distritos colocados em alerta laranja: Aveiro, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Braga e Coimbra.