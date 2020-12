Fotogaleria: Tempestade Dora deixa Vila Pouca de Aguiar coberta de neve

Em relação à agitação marítima, o responsável da proteção civil desaconselhou os passeios junto à orla marítima e admitiu que as autoridades municipais locais possam vir a interditar a circulação nas marginais junto ao mar.

Quanto ao frio e à descida de sobretudo no norte e interior do país, Belo Costa lembrou que, nestas situações o "desconforto térmico", dispara o recurso a equipamentos de aquecimento e utilização de lareiras, advertindo para os cuidados a ter para se evitar efeitos colaterais como sejam incêndios ou intoxicação por monóxido de carbono por aproximação demasiada ou adormecimento junto ao calor da lareira.

Conforme previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o dirigente da Proteção Civil lembrou que a tempestade Dora vai fustigar todo o continente, com incidência no norte e interior do país, aguardando-se que se dissipe a partir da madrugada de domingo.