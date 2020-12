Em Montalegre há um “Vale Família” para compras no comércio tradicional

Veja também:

A autarquia de Montalegre decidiu criar um “Vale Família” para ajudar as famílias a ultrapassarem as dificuldades provocadas pela crise pandémica de Covid-19.

Neste contexto a autarquia vai atribuir 50 euros por cada elemento adulto/adolescente com idade igual ou superior a 13 anos e 30 euros por cada criança até 12 anos inclusive.

O “Vale Família” destina-se a “compras de bens/géneros em estabelecimentos comerciais do concelho, pelo período de três meses, e contempla alimentos e produtos de higiene e limpeza”.

Se as condições de vulnerabilidade se mantiverem, a autarquia pondera estender a ajuda por mais três meses.

Para usufruir do apoio, os beneficiários terão que residir no concelho e comprovar que sofreram uma quebra de rendimentos igual ou superiores a 25% do Rendimento Bruto Mensal devido a uma situação de desemprego, inatividade profissional como trabalhador independente, por situação de ‘lay-off’ ou por situação de doença decorrentes da crise Covid-19.