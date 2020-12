Covid-19: Mais 79 mortes e maior número de casos numa semana (4.935)

Numa análise por regiões, o Norte regista mais 2.577 casos e 45 mortes por Covid-19 , seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.508 casos e 15 óbitos.

De acordo com dados avançados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o número de mortes nas últimas quatro semanas em Portugal foi 1,24 vezes superior aos valores dos últimos cinco anos em período homólogo, com o norte a apresentar o maior aumento deste o início da pandemia.

O plano de vacinação contra a Covid-19 foi apresentada na quinta-feira. Cerca de 950 mil portugueses começam a ser vacinados em janeiro. Idosos em lares e funcionários, pessoas com 50 ou mais anos com patologias graves e profissionais de saúde estão no primeiro grupo prioritário.

A vacinação contra a covid-19 vai ser assegurada prioritariamente por cerca de 40 mil enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS), avançou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, adiantando que se for necessário serão reforçados estes recursos.



“Temos cerca de 40 mil enfermeiros no SNS e são eles que prioritariamente vão vacinar. Obviamente que se for necessário reforço serão reforçados estes meios”, afirmou António Lacerda Sales aos jornalistas, no final de duas visitas a duas unidades de saúde, em Matosinhos, no Porto.



O Presidente da República enviou, na última noite, para o parlamento o projeto de decreto que renova o estado de emergência de 9 a 23 de dezembro, mas anunciando já nova renovação até 7 de janeiro de 2021.



A renovação do estado de emergência deverá ser aprovada esta sexta-feira pelo Parlamento. No sábado, o primeiro-ministro anuncia ao país as medidas em vigor para o período do Natal e Ano Novo, estando previsto um alívio das restrições.