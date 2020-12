Margrethe Vestager: ​Europa falhou na criação de um mercado único digital

Quanto à possibilidade de a Europa poder criar no futuro gigantes digitais, a comissária diz que, se isso acontecer, "os europeus têm direito a ter acesso a serviços digitais" que ajam de acordo com todas as regras e regulação.

“A informação ilegal é um dos pontos a ter em conta na lei dos serviços digitais para obrigar as plataformas a terem um sistema que apague essas informações porque queremos que as pessoas sintam que o mundo digital e o mundo real são dois lados de mesmo mundo, porque já não faz sentido falarmos em dois mundos, é assim que vivemos”, referiu Margrethe Vestager.

A vice-presidente da Comissão Europeia revelou, ainda, que no próximo ano a comissão vai trabalhar num conjunto de ferramentas que permitam proteger os direitos humanos com “uma melhor utilização da tecnologia”.

Margrethe Vestager deu o exemplo de uma entrevista de trabalho feita à distância. “Como é que podemos garantir que não há discriminação de género ou raça”, disse a comissária europeia.

Na conferência de imprensa ao início da tarde, a comissária europeia revelou que esta semana já entrou em contacto com Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para perceber como a União Europeia pode colaborar com Washington.

Margrethe Vestager lembrou que "os Estados Unidos e a União Europeia representam um terço do PIB global", e que seria uma vantagem que os dois blocos pudessem partilhar uma visão comum em vários temas ligados ao mercado digital, nomeadamente na privacidade.

Questionada sobre as expectativas para a presidência portuguesa do Conselho, a vice-presidente da comissão diz ter “expectativas elevadas” nas matérias do digital até porque é uma das prioridades do Governo de Lisboa.