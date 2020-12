Cornel West: “Não podemos adormecer e ficar apenas satisfeitos com a libertação face a Donald Trump”

Cornel West, o filósofo de Obama, conforme foi chamado em 2008, está contente com o resultado das eleições norte-americanas do passado mês de novembro. Mas isso não quer dizer que esteja convertido ao perfil de Joe Biden.

“Parece que expulsamos democraticamente o neo-fascista Trump da Casa Branca, que está lentamente, lentamente, a encetar a sua saída, e agora temos que responsabilizar o neo-liberal Biden e Kamala Harris”, afirmou.

O filósofo prometeu dar “alguns minutos” a Joe Biden e Kamala Harris, para ver quem irão levar consigo para a Casa Branca e a “visão” que têm para o país. “Depois, em nome das pessoas pobres e trabalhadoras de todas as cores, vamos fazer com que sejam questionados e responsabilizados”, disse.

Segundo West, os americanos não se podem dar ao luxo de adormecer – novamente.

“Temos de nos continuar a fazer ouvir, não podemos adormecer, não podemos ficar apenas satisfeitos com a libertação face a Donald Trump”, disse.

Ao mesmo tempo, as pessoas devem continuar atentos ao "outro", lembrou West. “Temos de continuar focados na miséria social e no sofrimento do que apenas na personalidade das pessoas — se gostamos muito ou não — a cor, a orientação. São identidades importantes, sem dúvida, mas no final não vai ser apenas uma questão de identidade, é sobre que tipo de solidariedade são capazes de gerar e isso vai ser uma batalha”, frisou.