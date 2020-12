Cientista de 15 anos eleita Criança do Ano pela revista Time

Chama-se Gitanjali Rao. Tem apenas 15 anos e acaba de ser nomeada pela revista norte-americana Time como a primeira “Criança do Ano”. Foi escolhida entre mais de 5.000 jovens norte-americanos, indicados para o título histórico.

A cientista inventou tecnologias como um dispositivo que consegue identificar chumbo em água potável e uma aplicação para telemóveis que deteta `cyberbullying`.

“Se eu consegui, qualquer um consegue”, afirmou, em entrevista à revista Time.

A adolescente admite que não se parece nada com “uma típica cientista”, adiantando que seu objetivo já não passa apenas por tentar encontrar soluções para os muitos problemas que precisam ser resolvidos.

“Já não quero só criar dispositivos que resolvam os problemas do mundo, mas inspirar outros a fazerem o mesmo. Porque, por experiência própria, não é fácil fazer alguma coisa, quando não se conhece mais ninguém parecido connosco”, afirmou à Time.

Das alterações climáticas ao "cyberbullying"



Gitanjali Rao alerta para os desafios que a sua geração enfrenta, combatendo, ao mesmo tempo, novos e velhos problemas.

“Estamos no meio de uma nova pandemia global, mas também estamos a enfrentar questões de direitos humanos. Existem problemas que não criámos, mas que agora temos de resolver, como as alterações climáticas e o "cyberbullying", que surgiram com a introdução da tecnologia”, afirmou.

Cientista e inventora desde os 11 anos, Rao foi considerada como “a melhor jovem cientista da América” por inventar um teste rápido e de baixo custo para detetar água contaminada com chumbo.

Em 2019, Greta Thunberg, a estudante sueca que inspirou um movimento global de luta contra as mudanças climáticas, tornou-se a pessoa mais jovem a ser escolhida pela revista.

Segundo a Time, a introdução do novo título “Criança do Ano” quer ser um “barómetro dos líderes em ascensão na geração mais jovem da América”.

Na próxima semana a revista deve anunciar a Personalidade do Ano 2020.