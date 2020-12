China torna-se no segundo país a hastear bandeira na Lua

A China tornou-se no segundo país a colocar uma bandeira na superfície da Lua, mais de 50 anos depois dos Estados Unidos.



Imagens divulgadas esta sexta-feira pela Administração Espacial da China mostram a bandeira vermelha com cinco estrelas amarelas hasteada no satélite natural do planeta Terra.

As fotografias foram captadas pelas câmaras da sonda espacial Chang'e-5, durante uma missão de recolha de material da superfície lunar, na primeira missão deste género desde os anos 1970.

A sonda aterrou num local chamado Mons Rümker, um complexo vulcânico próximo de uma região conhecida como "Oceanus Procellarum" (Oceano das Tormentas).



A missão chinesa recolheu amostras de solo e rochas e está de regresso ao planeta Terra.

A China já tinha realizado duas missões lunares nos últimos anos, mas nunca tinha hasteado a bandeira, um gesto simbólico de progresso e poder.



Os Estados Unidos colocaram a sua primeira bandeira na Lua em 1969, durante a missão Apollo 11. Outras cinco foram hasteadas até 1972.