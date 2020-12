Sérgio Vieira continua no Farense. Presidente marcou presença no treino

Sérgio Vieira vai continuar no comando técnico do Farense, apesar da derrota e eliminação da Taça de Portugal contra o Estrela da Amadora, e o mau momento no campeonato, em que a formação de Faro ocupa o último lugar.

A equipa voltou a treinar esta tarde, depois da derrota na Taça, com a presença do presidente, João Rodrigues, assim como outros membros da administração.

O responsável máximo do clube que regressou à I Liga esta época repreendeu o grupo de trabalho, tendo afirmado que se sentiu "envergonhado" com a exibição da equipa contra o Estrela da Amadora, que disputa o Campeonato de Portugal.

Depois da derrota, Sérgio Vieira desvalorizou a importância do seu futuro e garante que a equipa ia lutar para vencer o próximo jogo: "Mais importante do que os treinadores são as instituições. O meu futuro é o menos importante, vai ser sempre risonho. Se não for à frente do Farense, não tem problema. O mais importante é continuar a vida e fazer as coisas com dignidade. Vamos lutar de forma determinada e competitiva no próximo jogo com o Marítimo".

O Farense volta a competir na segunda-feira, com a receção ao Marítimo, às 20h15.