Quaresma agradece oportunidade dada por Pinto da Costa, depois de ter cometido "maior asneira" na carreira

Ricardo Quaresma agradece a Pinto da Costa ter-lhe permitido, em 2013, corrigir aquela que considera ter sido "a maior asneira da sua carreira".

"Quando fui para o Dubai tinha 29 anos, era muito novo para ir para o Dubai. Foi das maiores asneiras da minha carreira. Comecei a ver que as pessoas me estavam a esquecer. As pessoas diziam que tinha acabado, que estava gordo", recorda o internacional português, um dos convidados da Web Summit 2020.

Foi em 2012 que Quaresma deixou o Besiktas e assinou pelo Al Ahli, do Dubai, mas o que encontrou foi um deserto a nível competitivo: "Voltei à Europa e percebi que o dinheiro não é tudo na vida".

O internacional português, hoje no Vitória de Guimarães, voltou ao FC Porto para iniciar um dos grandes testes da sua carreira.