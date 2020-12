Penafiel vence Leixões com golo madrugador

O Penafiel venceu, esta sexta-feira, em casa, contra o Leixões, por 1-0, na partida inaugural da 11ª jornada da I Liga.

O único golo da partida foi marcado nos instantes iniciais do jogo, por Ronaldo Tavares, aos 3 minutos. O jogo ficou marcado por uma homenagem a Vítor Oliveira, treinador português que faleceu no último sábado, antes da partida e com os jogadores da equipa de Matosinhos a usar o nome do técnico na camisola.

O internacional português Beto foi uma das figuras da partida, ao defender muitas oportunidades de perigo da equipa da casa.

Com este resultado, o Penafiel sobe ao quinto lugar, com 18 pontos, a três de um lugar de subida, mas com mais um jogo realizado. Já o Leixões mantém-se no 15º posto da tabela, com os mesmos nove pontos somados.