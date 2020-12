Lito Vidigal rescinde com o Marítimo

Lito Vidigal já não treinador do Marítimo. O técnico, de 51 anos, contratado esta época, para suceder a José Gomes, fez nove jogos pelo clube e conquistou três vitórias.

Ao que a Renascença apurou, Lito acertou rescisão amigável com os insulares. O penúltimo lugar na I Liga, ao fim de oito jornadas, terá pesado na decisão de Carlos Pereira, presidente do clube insular.

A equipa não ganha há cinco rondas, mas pelo meio conseguiu a qualificação para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao afastar o Penafiel, após prolongamento.

A última vitória na Liga aconteceu no Dragão, frente ao FC Porto, a 3 de outubro. Lito despede-se depois de ter sido derrotado em casa com o Benfica, por 1-2.

Num jogo em que Jorge Jesus criticou a forma como o Marítimo se apresentou em campo. O treinador luso-angolano respondeu, considerando que se tratou de uma manifestação de insegurança por parte do técnico do Benfica.

O Marítimo ainda não anunciou o nome do sucessor de Lito Vidigal. O próximo jogo dos insulares, referente à 9.º jornada do campeonato, é na segunda-feira, no terreno do último classificado, o Farense.