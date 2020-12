João Pedro Sousa e o Sporting. "Vai ser provavelmente o jogo mais difícil que tivemos"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, acredita que a sua equipa terá o duelo mais difícil da temporada até agora frente ao Sporting, no sábado, equipa que considera que tem sido "a melhor do campeonato". Ainda assim, a dificuldade do jogo não retira a ambição de conquistar os três pontos em casa.

"Espero a melhor equipa do nosso campeonato e temos uma tarefa muito complicada. Partimos sempre para os jogos com a convicção de que vamos ganhar. Vai ser jogo extremamente complicado, provavelmente o mais difícil que tivemos até hoje. é uma equipa extremamente evoluída, a nível tático", começou por dizer.

O Famalicão tem atravessado um mau momento de forma no campeonato, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O treinador diz que falta "competitividade à equipa", mas não se queixa de falta de atitude.

"Temos de crescer mais em determinados momentos dos jogos, sermos mais competitivos, mas nunca senti falta de atitude dos meus jogadores. Se calhar tem faltado coragem aos jogadores e ao treinador, mas estamos todos num caminho e com a perspetiva de melhorar todos os dias para evitar que jogos como o de Paços não aconteçam", aponta.

A equipa minhota venceu os dois jogos contra o Sporting na temporada passada, ainda sem Rúben Amorim no comando técnico e, por esse motivo, recusa recordar esses triunfos para dar confiança à equipa: "Os jogos da época passada não são de comparar. São equipas completamente diferentes".