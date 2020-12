Famalicão renova contrato com João Pedro Sousa

João Pedro Sousa acertou a renovação de contrato com o Famalicão por mais uma época, até 2022. O treinador terminava o vínculo no final desta temporada, mas o clube pretende dar "um prolongamento de confiança e de estabilidade" ao projeto.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, anunciou, esta sexta-feira, antes de o treinador fazer a antevisão do jogo com o Sporting, que este se trata de "um momento importante para o clube".

Em resposta, João Pedro Sousa agradece ao dirigente ter visto nele "a pessoa certa para um projeto ambicioso". Antigo adjunto de Marco Silva, estreou-se como técnico principal no Famalicão na época passada na I Liga, no regresso do clube minhoto ao escalão principal, 25 anos depois da última presença, e terminou a temporada no 6.º lugar.

A coragem de Miguel Ribeiro

"Realço o meu espanto pela coragem de um homem que há uns meses viu que eu era a pessoa certa para um projeto ambicioso. Viu um adjunto lá longe, que não dava entrevistas e que não entrava em fóruns. É ao Miguel Ribeiro que agradeço a confiança", reconheceu.

João Pedro Sousa fez questão, ainda, de destacar que nada do que tem feito seria possível se não tivesse a colaboração dos seus adjuntos. "Queria falar da minha equipa técnica, a quem eu agradeço a confiança e, principalmente, a competência. Sem eles cá, não teria sido possível", terminou.

O treinador, de 49 anos, cumpre a segunda época no Famalicão. O clube é 10.º classificado da I Liga, após as primeiras oito jornadas. Defronta o Sporting, este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.