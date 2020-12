Villas-Boas expulso na vitória do Marselha contra o Nimes

O Marselha venceu, esta sexta-feira, em casa do Nimes, por 2-0, num jogo em que André Villas-Boas foi expulso no primeiro tempo.

O treinador português reclamou uma decisão do árbitro da partida, na sequência de um cartão amarelo mostrado à sua equipa, e viu o cartão vermelho.

O Marselha marcou os golos da vitória apenas na segunda parte. O argentino Benedetto abriu o marcador, aos 57 minutos de jogo, e Valére Germain fechou o resultado aos 84 minutos.

Antes do segundo golo do Marselha, Cubas viu o segundo cartão amarelo e foi expulso no lado do Nimes.

O Marselha regressa ao segundo lugar, com 24 pontos, com menos um ponto e um jogo do que o líder Paris Saint-Germain. O Nimes está perto da zona de despromoção, em 16º, com 11 pontos.