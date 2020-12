Sá Pinto inconformado com eliminação do Vasco da Gama da Copa Sul-Americana

Ricardo Sá Pinto ficou irritado e revoltado com a forma como o Vasco da Gama foi eliminado nos oitacos de final da Copa Sul-Americana, pelo Defensa y Justicia.

Depois do empate a um na Argentina, o jogo da 2.ª mão terminou com vitória do Defensa y Justicia, por 0-1, no São Januário, com golo de Gabriel Hachen, aos 59 minutos.

O treinador português, de regresso ao banco depois de ter recuperado de Covid-19, não escondeu a sua insatisfação, ao considerar que o Vasco fez mais do que o suficiente para passar aos quartos de final da competição.

"Tivemos penálti roubado"

"Continuo a dizer que o Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado à fase seguinte. É uma grande injustiça este resultado. Volto a dizer: o adversário teve zero oportunidades. E tivemos um penálti que nos foi roubado", disse Sá Pinto, na conferência de imprensa após a partida que durou menos de três minutos.



O Vaso fica pelo caminho na Copa Sul-Americana e está em zona de descida no campeonato. A equipa e o treinador estão a ser alvo de contestação por parte dos adeptos.

Desde que chegou ao Rio de Janeiro, em 11 jogos, o Vasco, com Sá Pinto, realizou 11 jogos e venceu dois.

Os argentinos do Defensia y Justicia, orientados pelo antigo avançado Hernán Crespo, seguem para os quartos de final da Sul-Americana.

Também qualificados estão: Bahia, Veléz Sarsfield, Lanús, Independiente, Coquimbo Unido, Atlético Junior e Universidad Católica.