Pizzi e Galeno na equipa da semana da Liga Europa

Pizzi, do Benfica, e Wenderson Galeno, do FC Porto, fazem parte do 11 da semana da Liga Europa.

Ambos marcaram um golo e fizeram duas assistências nos jogos de Benfica e Braga, na quinta-feira. Pizzi foi o autor do terceiro golo dos lisboetas na vitória, por 4-0, sobre o Lech Poznan.

Galeno fez um dos golos da jornada europeia, o quarto da vitória do Braga, por 2-4, frente ao AEK.

A equipa da semana da UEFA é determinada pelo "ranking" FedEx Performance Zone. Através de um algoritmo, que tem em conta vários dados de desempenho de cada jogador, associados à posição que ocupa em campo.

Equipa da 5.ª jornada da Liga Europa

Guarda-redes: Milan Borjan (Estrela Vermelha);

Defesas: Birk Risa (Molde), Pablo Marí (Arsenal), Taras Kacharaba (Liberec) e Nacho Monreal (Real Sociedad);

Médios: Pizzi (Benfica), Nicolas Pépé (Arsenal), Magnus Wolff Eikrem (Molde) e Jens Petter Hauge (AC Milan);

Avançados: Galeno (SC Braga) e Abdallah Sima (Slavia Praga).