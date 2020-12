José Morais derrota Vítor Pereira na Liga dos Campeões asiática

O Jeonbuk Motors, treinado por José Morais, venceu o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões asiática.

Jo Kyu-Seong marcou os dois golos do campeão da Coreia do Sul, no triunfo por 2-0, num jogo realizado no Qatar. As partidas desta fase da competição estavam marcadas para março, foram adiadas, devido à pandemia de Covid-19, e realizaram-se em palcos do Mundial 2022.