Hertha de Berlim regressa às vitórias no dérbi da capital

O Hertha de Berlim recebeu e venceu o rival Union Berlim, por 3-2, num jogo com uma reviravolta e um cartão vermelho.

A equipa da casa começou a ganhar, com um golo de Awoniyi, aos 20 minutos de jogo, seguido praticamente de um cartão vermelho direto mostrado a Andrich.

No segundo tempo, o Hertha deu a volta ao resultado, com um golo de Pekarik, aos 51 minutos, e um "bis" de Piatek, aos 74 e 77 minutos que asseguraram os três pontos.

Com este resultado, o Hertha volta a vencer depois de dois jogos sem provar o sabor da vitória, e sobe ao 11º lugar, com 11 pontos. Mais a cima continua o Union Berlim, surpresa do campeonato, em sexto lugar com os mesmos 16 pontos.