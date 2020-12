Athletic Bilbau perde em casa contra o Celta de Vigo

O Athletic Bilbau perdeu, esta sexta-feira, no San Mamés, contra o Celta de Vigo, por 2-0, na abertura da 11ª jornada da La Liga.

Os dois golos da partida surgiram apenas na segunda parte. Hugo Mallo fez o primeiro, aos 61 minutos, e Iago Aspas fechou o resultado, aos 78 minutos de jogo.

O Celta continua a somar pontos com a segunda vitória seguida e vai fugindo aos lugares de despromoção, subindo agora ao 14º posto da tabela, com 13 pontos, os mesmos que o Bilbau, com menos um jogo, mas no 9º lugar.