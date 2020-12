Abel Ferreira infetado com Covid-19

Abel Ferreira testou positivo para Covid-19. O treinador português realizou o teste na quarta-feira, dia em que orientou o Palmeiras frente ao Delfín, na Copa Libertadores, e o resultado foi divulgado esta sexta-feira.

Abel está em isolamento num quarto de um hotel em São Paulo, informa a imprensa brasileira.

O treinador vai falhar o jogo com o Santos, marcado para sábado, e também não estará no jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Copa Libertadores, no Paraguai, frente ao Libertad, na terça-feira.

Castanheira, um dos seus adjuntos, estará aos comandos do Palmeiras. Abel, de 41 anos, chegou ao Palmeiras no início de novembro.

Em nove jogos, o treinador português venceu sete, empatou um e perdeu outro. Alcançou o apuramento para as meias-finais da Copa do Brasil e para os quartos de final da Copa Libertadores.