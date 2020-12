George Russell arrasa competição nos primeiros treinos livres ao volante de um Merecedes

George Russel foi o piloto mais rápido das duas primeiras sessões de treinos livres no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein. O jovem piloto que está a substituir Lewis Hamilton na Mercedes surpreendeu as expectativas ao volante do novo monolugar.

Russell é o único piloto na grelha de partida que ainda não somou qualquer ponto na Fórmula 1, em duas temporadas na Williams, apesar do reconhecido talento do jovem piloto britânico. Após o teste positivo de Hamilton à covid-19, a Mercedes recorreu a Russell, que é agenciado por Toto Wolff, diretor da equipa da Mercedes, e os resultados não desiludiram.

Na primeira sessão do dia, Russell marcou a volta mais rápida com 0:54.546s, à frente de Max Verstappen e Alexander Albon, uma centésima de segundo mais lentos do que Russell, com Valtteri Bottas, da Mercedes, no quarto posto, a 0.322s do mais rápido.

Na parte da tarde, Russell não foi tão rápido, mas continuou a não ser superado por ninguém na grelha. O piloto fez 0:54.713, à frente de Verstappen, novamente, e Checo Pérez, da Racing Point.