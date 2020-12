Web Summit 2020. Startup vencedora é da Etiópia e quer acabar com papéis nos hospitais

Todas as notícias sobre a Web Summit

A Lalibela Global Networks é a startup vencedora da Web Summit 2020. A empresa, sedeada na Etiópia, apresenta uma solução que quer acabar com os papéis na assistência médica.

"É uma feito de uma vida", diz a fundadora da empresa, Wuleta Lemma.

A empresa propõe uma ferramenta para digitalizar os processos de gestão hospitalar, de forma a economizar milhares de dólares em papel por ano para hospitais africanos e obter um atendimento mais eficiente dos pacientes.

"Até os pobres podem ter os mesmos serviços que existem no mundo mais rico", disse Lemma.



Antes de anunciar o vencedor, a porta voz do juri Anna Scally disse ter ficado "impressionada com a qualidade dos candidatos e a diversidade de origem das empresas". "Eram três finalistas muito fortes", disse.

Os outros dois finalistas foram a Swidch, do Reino Unido, com uma proposta na área da segurança digital, e a a Rheaply, nos Estados Unidos, com uma ferramenta que promete ajudar as empresas na gestão e rentabilização do seu património.