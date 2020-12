Pandemia. Como se podem reinventar os hotéis?

O Governo abriu portas a um regime excecional e temporário, que permite aos empreendimentos turísticos alterarem o serviço que prestam, mas sem perderem a respetiva qualificação.

O executivo acabou por acolher as sugestões feitas há cerca de um mês pela Associação de Hotelaria de Portugal para fazer face à acentuada quebra de atividade do setor, sendo que muitos acabaram por decidir fechar portas, nomeadamente no Porto e no Algarve.

Como pode ajudar a nova legislação?

De acordo com o decreto do Governo, as unidades turísticas podem ser transformadas em alojamento prolongado, com ou sem prestação de serviços, também podem ser transformadas em escritórios, espaços de ‘cowork’, agora tão em voga.

Os hotéis podem também adaptar-se para acolher exposições e outros eventos culturais ou até mesmo de formação.

Podem ainda abrir portas a salas de convívio ou centros de dia.

E em troca?

O Governo apenas exige que haja o cumprimento das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde e uma comunicação ao Instituto do Turismo de Portugal, justamente sobre o número de unidades de alojamento e de camas que vão ser afetadas a usos distintos da exploração turística.

De resto, as associações que representam o setor ainda não fizeram um balanço sobre o que representa esta oportunidade – o decreto é muito recente, ainda não tem duas semanas.